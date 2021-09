Sabato 18 settembre ricomincia la stagione teatrale Bistagno in Palcoscenico, organizzata da Quizzy Teatro e Associazione Culturale Stella Nova, in collaborazione con la SOMS di Bistagno e con il sostegno di Piemonte dal Vivo, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e del Comune di Bistagno.

Il primo spettacolo, dopo la pausa estiva, sarà allestito presso il teatro SOMS e andrà in scena alle ore 21, nel rispetto della normativa vigente in materia Covid.

Gli organizzatori sono lieti che si possa riaprire il teatro SOMS in sicurezza, dopo una lunga attesa che ha comunque permesso di svolgere l’attività all’aperto, ma lontano dalla vera casa del progetto Bistagno in Palcoscenico e ringraziano tutti gli abbonati e gli spettatori che seguono con passione e costanza la rassegna, nonostante l’incertezza che ha caratterizzato le ultime stagioni.

Pedalando verso il Paradiso, un’operetta moderna è stato ideato in un tempo di reclusione e riflessione e parla di Franco Mietta, un comune mortale, di mezza età, corporatura media, colesterolo alto, metabolismo lento, sonno instabile, sposato, divorziato, tifoso del Toro, impegnato, senza figli, chiuso in casa che comincia a pedalare. Ha fatto l’ordine su Amazon, una Speed-Bike SX600, l’avveniristica cyclette dotata di infiniti optional interattivi: dallo schermo scenofonico al trio canoro motivazionale. La cyclette arriva e Franco Mietta si mette in viaggio. Un viaggio sul posto che non manca di sorprese, costretto a confrontarsi con ciò che, per tutta la vita, ha cercato di evitare più di ogni altra cosa: se stesso. Mentre il virtuoso trio canoro della Speed-Bike intona canzoni della sua gioventù, Franco allena l’anima per il giorno del giudizio.

“Pedalando verso il Paradiso – dice Marco Viecca, interprete e regista dell’opera scritta dalla drammaturga Valentina Diana – è uno spettacolo di parola, di canzoni immortali, ma anche di video di grande impatto, tecnologicamente avanzati, che contribuiscono a trasportare lo spettatore nel piccolo, grande, rissoso e dolce mondo di Franco Mietta.”

Valore aggiunto è la presenza del Trio Blue Dolls ovvero Daniela Placci, Flavia Barbacetto e Angelica Dettori, a interpretare dal vivo la colonna sonora della pièce.

Il costo del biglietto intero è 18 euro, ridotto 15 euro.

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati, è necessario chiamare il 348 4024894 o scrivere a quizzyteatro@gmail.com.

I biglietti sono ritirabili presso Camelot Territorio in Tondo Concept Store, ad Acqui Terme (AL), in C.so Dante 11/3, il sabato.

Come da disposizioni ministeriali, l’accesso al Teatro SOMS è consentito per i soli possessori di Green Pass, per tutti coloro che necessitassero di effettuare un tampone, è possibile prenotarsi presso la Farmacia Albertini, di Corso Italia ad Acqui Terme (AL), farm.albertini@virgilio.it, ad un prezzo convenzionato.

Si prega gli spettatori di presentarsi a teatro alle ore 20:30, per premettere lo svolgimento delle procedure di verifica Green Pass e assegnazione posti in anticipo e poter rispettare l’orario della rappresentazione.

I prossimi appuntamenti saranno:

Segnale d’allarme, teatro in realtà virtuale, di e con Elio Germano, il 2 ottobre, in doppia replica alle ore 17 e alle ore 21.

Neanche il tempo di piacersi,comicità,con Marco Falaguasta, il 16 ottobre, alle ore 21.

La soffitta stregata, clownerie, di e con Marco Pernici, il 30 ottobre, alle ore 17: spettacolo per famiglie, fuori abbonamento.

Il biglietto e l’abbonamento agli spettacoli della rassegna Bistagno in Palcoscenico danno la possibilità di uno sconto del 10% presso il Ristorante La Teca e l’Hotel Monteverde, previa prenotazione al numero 0144 79725, e a una “Degustazione Olfattiva” gratuita presso Camelot.