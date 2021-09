La cerimonia di inaugurazione di Aromatica (venerdì 10 settembre, ore 11:00, Piazza Martiri della Libertà, antistante il Palazzo Comunale) verrà impreziosita dalla partecipazione del pianista Diego Genta, che presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo mini album Ep strumentale per pianoforte “Dewdrops”, deliziando i presenti con due brani (“Gocce di rugiada” e “Settembre”) tratti dal nuovo lavoro.

Il mini album Dewdrops uscirà proprio domani sui maggiori stores di musica Digitali e su Spotify e contiene 5 tracce. “La melodia – spiega Genta – nasce da ciò che per me è fondamentale: la natura e i suoi colori. Essi sono fonte di emozioni e di bellezza e per creare ne ho bisogno come dell’aria. Oggi ancor di più c’è bisogno di questo stupore verso le cose semplici della vita”.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” (ottava edizione, Diano Marina, 10-12 settembre) è la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali. Ogni anno si tiene a fine aprile e anche quest’anno è stata spostata a settembre a causa dell’emergenza sanitaria.

Aromatica – un aggettivo che nel Golfo Dianese è diventato un sostantivo – è un evento di qualità che ha lo scopo di valorizzare i prodotti tipici di eccellenza e promuovere il territorio. Il format prevede di accogliere chef ed esperti di grande prestigio nel centro pedonale di Diano Marina, oltre a stand di produttori di eccellenze (prevalentemente liguri), cooking show, conferenze, laboratori, presentazioni di libri, truck che propongono street food di qualità. Durante Aromatica, i ristoranti presentano menù a tema, i barman aperitivi e cocktail dedicati, le attività commerciali vetrine specifiche, e tanto altro ancora, comprese le ormai famose cene a quattro mani. Numerose sono le iniziative collaterali che coinvolgono tutto il Golfo Dianese: visite guidate alla scoperta dei borghi più caratteristici e dell’entroterra, escursioni, passeggiate, degustazioni nei frantoi e nelle cantine.