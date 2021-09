Ricerca per:

La responsabile della scuola Daniela Menditto ha rinnovato ai presenti l’ invito per il prossimo evento di venerdì 10 settembre dal titolo “Note di fine estate’, nel cortile del teatro civico con il patrocinio del Comune di Tortona. Per info e prenotazioni obbligatorie 334 8018125

Dopo un piacevole apericena presso Lugano Bakery & cafe’, si sono esibiti allievi di musica moderna con i loro docenti e il cantante Yonada con sua band di cosmonauti, davanti ad un numeroso e caloroso pubblico. Un plauso anche a tutti i collaboratori che hanno reso possibile lo svolgersi del concerto in piena sicurezza e nel rispetto delle attuali regole anti covid.