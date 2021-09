Non é stata una notte facile quella di oggi, lunedì 6 settembre, per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, trascorsa ad aiutare gli altri in operazioni di emergenza e soccorso.

Tre gli interventi degni di nota.

Il primo alle due e mezza del mattino quando i pompieri sono intervenuti in via XXV aprile a Tortona per un’anziana rimasta intrappolata tra le mura domestiche.

La donna che secondo la prima sommaria ricostruzione, si era alzata per andare in bagno durante la notte, é caduta improvvisamente a terra e non é stata più in grado di rialzarsi. Per fortuna é riuscita a dare l’allarme ma quando i pompieri sono intervenuti sul posto, la pensionata con un grande sforzo sovraumano, trascinandosi lungo il pavimento, é riuscita addirittura ad aprire loro la porta da terra, evitando che forzassero un ingresso per liberarla.

E’ stata soccorsa dai militi del 118 che l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale per le cure e i controlli del caso.

Neppure il tempo di rientrare in caserma che i pompieri sono stati messi in allerta da un’allarme antincendio che é scattato all’interno di una ditta che produce tubi lungo la ex statale per Alessandria.

I pompieri una volta volta sul posto, si sono accorti che almeno apparentemente non era in atto alcun incendio. Pochi minuti dopo, però, con l’arrivo del personale dell’azienda, sono entrati all’interno e hanno visto che effettivamente l’impianto antincendio si era messo in funzione malgrado non ci fossero fiamme.

Dopo un accurato sopralluogo sono giunti alla conclusione che si é trattato di un malfunzionamento del medesimo.

Stanno per rientrare in sede quasi verso le cinque del mattino quando ecco nuovamente un altro allarme, e stavolta l’incendio c’è. E’ un camion che trasporta 24 tonnellate di budella sotto sale, che devono essere utilizzate per insaccare i salami.

Il Tir sta transitando sull’Autostrada Torino/Piacenza nel territorio di Pontecurone, quando improvvisamente una ruota prende fuoco innescando un incendio alla motrice. Il camionista si ferma e con grande sprezzo del pericolo riesce a staccare la motrice dal rimorchio allontanandola dall’incendio che nel frattempo si propaga sempre più perché anche una seconda ruota prende fuoco.

I pompieri tortonesi arrivano e spengono l’incendio in breve tempo. Intanto il traffico sull’ A/21 viene deviato su una sola corsia. Quando i vigili del fuoco di Tortona rientrano in sede é ormai alba inoltrata con le prime luci del giorno che sono già arrivate.