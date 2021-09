Ricerca per:

L’evento si svolgerà in osservanza a tutte le disposizioni anti covid-19. Sarà quindi obbligatorio essere muniti di green pass per accedere alla rassegna.In allegato locandina evento.

Sabato 11 settembre ore 17 – “XLII Stagione internazionale di concerti sugli organi storici” concerto nella Chiesa di Santa Croce – Elena Romiti oboe, Letizia Romiti organo portativo e Ilaria Ercole voce recitante – letture di brani da La Divina Commedia. Domenica 12 settembre dalle ore 16.30 – “Arte Divina fra Commedia e Musica”.Aprirà Ermanno Luzzani con una conferenza sulla figura di Dante quale storico dell’Arte del suo tempo: “Dante storico de l’Arte o il poeta e l’Arte del suo tempo”.Seguirà il concerto per pianoforte a quattro mani “Dante – Symphonie” Franz Liszt versione A. Hahn eseguito da Fiorenza Bucciarelli e Silvia Gianuzzi con le voci recitanti David Turri e Febo Nicolucci in lettura di passi dalla Divina Commedia. Sabato 18 settembre alle ore 17.30 – “Omaggio a F. Chopin” concerto del Maestro Giorgio Vercillo

I visitatori potranno ammirare quadri e sculture di numerosi artisti contemporanei e rappresenta per gli espositori un’occasione di incontro e confronto.

Nei locali dell’ex convento domenicano l’Associazione Amici di Santa Croce con il patrocinio del Comune di Bosco Marengo organizza la XIV edizione della rassegna “ARTE IN SANTA CROCE” .