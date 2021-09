Ancora una giornata piena di interventi quella di ieri, martedì 7 settembre, per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, fra cui due salvataggi: per un’anziana caduta a terra e un gattino nel greto del fiume.

Il primo un salvataggio a una pensionata in via Bandello che era caduta in casa e non riusciva a rialzarsi. I vigili del fuoco sono passati da un balcone, sono entrati in casa e l’hanno soccorsa. Poi è arrivata l’assistenza a completare l’operazione e a curare la donna.

Il secondo intervento, invece, per un cassonetto a fuoco in nella centralissima piazza delle Erbe a pochi passi da Piazza del Duomo: qualcuno evidentemente deve aver gettato all’interno della brace oppure una sigaretta accesa, fatto sta che il cassonetto ha preso fuoco ed è scattato l’allarme. I pompieri hanno spento le fiamme in pochi minuti.

Il terzo intervento è un secondo salvataggio, questa volta nei confronti di un piccolo gattino che alcuni passanti hanno visto miagolare nel greto del torrente Ossona in Viale Kennedy. I vigili del fuoco sono intervenuti e lo hanno preso con la collaborazione dei Vigili Urbani