I Carabinieri di Occimiano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un autotrasportatore 59enne che, nel mese di agosto, aveva sottratto da un TIR la carta tachigrafica del conducente che aveva utilizzato il mezzo prima di lui, lasciata nel dispositivo di controllo al fine di registrare il prescritto periodo di riposo, costringendo la vittima a denunciarne la sparizione e a rimborsarne il costoso duplicato. Attraverso l’analisi della memoria di massa del veicolo, i Carabinieri riuscivano ad accertare che la carta era stata estratta dal 59enne nello stesso momento in cui aveva inserito la propria, mettendolo così nelle condizioni di doverla restituire, ammettendo le proprie responsabilità.



I Carabinieri di Occimiano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva un 86enne con precedenti specifici e un 79enne, amministratori di una società dell’ovadese, che, nel corso del tempo e sino al settembre di quest’anno, avevano realizzato e gestito una discarica di rifiuti speciali, costituiti da materiali provenienti da costruzioni e demolizioni in una zona pertinente a un’area di servizio in via ultimazione in agro di Casale Monferrato. L’area di circa mille metri quadri veniva posta sotto sequestro.