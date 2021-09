Unire il momento della festa con la gioia di un incontro — quello con gli “amici a quattro zampe” ospiti del canile-rifugio comunale “Cascina Rosa” — per conoscere più da vicino le realtà delle strutture comunali che si occupano degli animali più “sfortunati”, i sacrifici e le gioie dei volontari che dedicano il loro tempo libero a chi ha tanto bisogno di cure, ricambiati con affetto sincero.

L’evento è la “Festa a 4 zampe” in programma domenica 19 settembre a partire dalle ore 15:00 presso “Cascina Rosa” di Strada Provinciale Pavia n. 22 a Valmadonna (Alessandria): il canile affidato all’A.T.A. (Associazione Tutela Animali) e ufficialmente inaugurato, nella sua nuova sede acquisita dal Comune, il 27 settembre 2015.

L’evento prevede (anche in caso di pioggia) una grande “Pesca di beneficienza”, l’opportunità di gustare dolci e bibite per tutti, la possibilità di acquistare il calendario A.T.A 2022 e tanti gadget.

«E’ desiderio di tutti che l’iniziativa di domenica 19 settembre — sottolinea Giovanni Barosini, Assessore Comunale al Welfare Animale di Alessandria — sia davvero una festa per i nostri “amici a quattro zampe” ospitati nel canile “Cascina Rosa” e accuditi affettuosamente e con dedizione dai volontari dell’A.T.A., che gestiscono anche il canile comunale sanitario e il gattile di Viale T. Michel n. 46/48, dopo questo lungo periodo di restrizioni dovuti alla pandemia. Lo scorso anno, infatti, questo appuntamento era saltato! Una festa alla quale invito gli Alessandrini, molto affezionati a Cascina Rosa. Nonostante il periodo negativo, ATA ha continuato con tanta volontà e passione ad occuparsi dei quattro zampe e a rendere le strutture comunali sempre più accoglienti. Inoltre ATA a breve inizierà i lavori per la realizzazione del parcheggio antistante il canile rifugio e per una seconda area di sgambamento. Speriamo infine che sia un’ulteriore occasione per i tanti cagnolini, giovani e meno giovani, di trovare una famiglia.

Si informa il pubblico che interverrà che vige l’obbligo della “certificazione verde”.