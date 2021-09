Ricerca per:

diede per arr’a lui d’etterna pace.”

L’evento avrà luogo in due turni, con orari 17,30 e 19,00 ; il banco accoglienza sarà nel centro di Sasso, in Piazza Dante Alighieri.

Nel periodo compreso tra l’anno 2009 e 2011 l’artista Maria Dompè ha progettato un sostanziale riassetto del Giardino. Modificando quote con nuove modellazioni del terreno e integrando interventi lapidei scultorei, ha realizzato una elaborata riqualificazione ambientale, artistica (opera n° 57 del sito : www.mariadompe.com).

È un giardino ligure a terrazze e fasce che digradano verso la vallata, con olivi centenari, palme e piante esotiche, alberi secolarialberi secolari, radure erbose, piante fiorite di molte e diverse specie. Fu voluto da Irene Brin , giornalista di moda, di eleganza e di savoir faire, colta, ironica, brillante e leggera, nata nel 1911 come Maria Vittoria Rossi da una famiglia, originaria di Sasso, in cui si univano cultura illuminista, rigore militare e cosmopolitismo ebreo mitteleuropeo.

Per celebrare il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri la Delegazione FAI di Imperia organizza una