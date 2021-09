Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Domenica 12 settembre ritorna la poesia a Rivarone con la decima edizione della Merenda Poetica, nel giardino privato di Rosetta Bertini in via del Poggio 14. Voci nuove e “vecchie” daranno vita a poesie e riflessioni, accompagnate dalle romantiche note dell’Arpa di Irene Zanghì.