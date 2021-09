Dopo l’edizione primaverile domenica 26 settembre, a Tortona, lungo l’asse della via Emilia nord e sud si terrà il tradizionale appuntamento con “Cantarà & Catanaj” fiera dedicata all’antiquariato e al modernariato.

E’ la 81^ edizione della Fiera di Anticaglie, tradizionale mercatino di antiquariato minore che viene allestito in città da più di trent’anni.

Questa edizione di fine settembre riporta la Fiera di anticaglie nel segno della tradizione, dopo l’edizione straordinaria di luglio organizzata per recuperare quella di aprile ancora inibita dal lungo periodo segnato dalla pandemia che, sebbene non ancora superata del tutto, lascia ora spazio alla speranza, sempre nel rispetto delle consuete misure per la tutela della salute individuale e pubblica.

I numerosi banchi che animano il mercato saranno presenti già dalle prime ore del mattino lungo la Via Emilia e in Piazza Duomo, creando nel centro storico della città un’atmosfera tipica di altri tempi grazie ad una esposizione davvero nutrita di “catanaj”, ossia di cose vecchie ed usate, che in passato si custodivano nella “cantarà”, mobile rustico ad uso dispensa proprio delle case di campagna di una volta.

La sempre sentita partecipazione di espositori, collezionisti ed esperti del settore, oltre che di turisti e semplici curiosi, completa il quadro della fiera che si affianca poi ad alcuni altri importanti eventi in calendario a Tortona

Tra questi, a seguito del successo della prima edizione 2020, la seconda mostra/raduno nazionale W.O.I. – Watches Of Italy 2, di orologi italiani, Sabato 25 e Domenica 26 Settembre 2021 presso i locali del Museo delle Macchine Agricole “Orsi” in Via Emilia 446, nuovamente organizzata grazie al patrocinio del Comune di Tortona, dal Gruppo WOI, libera aggregazione di operatori italiani del settore dell’orologeria e dell’accessoristica legata al mondo degli orologi (scatole e packaging, cinturini, bracciali, ricambi, forniture, materiali, lavorazioni e finiture, progettazione, design, prototipazione, etc.), nata per creare un contenitore flessibile ed immediato di imprenditori italiani votati all’universo degli orologi a 360° e metterli in contatto sinergico. Il collettivo ad oggi conta già circa 70 adesioni tra marchi consolidati, microbrands e startup, artigiani, designers e progettisti. La mostra/mercato è a ingresso libero e gratuito (con Green Pass) ed osserverà l’orario continuato dalle 10:00 alle 19:00..

Degno di nota anche Hop Hop Street Food, buon cibo, divertimento e senso di aggregazione. Al motto di “Mangiare, ridere e stare bene” gli stand accompagneranno i visitatori tra i sapori ed i profumi di tutto il mondo: Churrasco, paella, pretzel, hamburger, pasta, pizza e pesce fresco per tutti i gusti. Oltre al cibo, dolce e salato, in distribuzione ci sarà anche un’ampia selezione di birre artigianali. L’evento si terrà dal 24 al 26 settembre, dalle 10:30 a mezzanotte, in Corso Garibaldi (richiesto Green Pass).

Dalla prima edizione del 1988 “Cantarà e Catanaj” continua ad essere un punto di riferimento per gli appassionati di antiquariato minore. Si sviluppa nel centro storico cittadino, lungo l’asse della via Emilia e zone limitrofe, che, per l’occasione, diventano contenitore in cui tuffarsi per cercare e scoprire tesori nascosti.