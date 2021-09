Ricerca per:

Per maggiori informazioni è possibile contattare il proprio medico di base, scrivere a urp@aslal.it o chiamare il numero verde regionale COVID 800 957795.

Da lunedì 20 settembre sono iniziate le somministrazioni di dosi aggiuntive per i soggetti estremamente vulnerabili che saranno completate entro le prime settimane di ottobre. Tali pazienti (circa 5.600 nella provincia di Alessandria) sono individuati sulla base delle indicazioni ministeriali e vengono contattati direttamente dagli operatori ASLAL. La somministrazione delle dosi aggiuntive a questa categoria di persone sarà ultimata nel corso delle prossime due settimane.

Dal primo ottobre cambiano gli orari dei centri vaccinali che torneranno ad essere attivi dalle ore 8:00 alle ore 15:00. Fino a fine ottobre sarà possibile vaccinarsi con la modalità di accesso diretto, quindi senza prenotazione, presentandosi direttamente presso uno dei centri vaccinali della regione Piemonte. I centri vaccinali ASLAL effettuano vaccinazioni in accesso diretto dalle 9:00 e alle 12:00, tutti i giorni di apertura (allegato calendario).

Dal primo ottobre nuovi orari per i Centri Vaccinali della provincia di Alessandria