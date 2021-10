L’Amministrazione comunale di Novi Ligure, intende organizzare una mostra mercato legata ai fiori e alle piante d’inverno per le giornate di sabato 23 e domenica 24 ottobre, all’interno delle “corti” dei prestigiosi palazzi di Novi Ligure (ad es. Palazzo Dellepiane, Palazzo Pallavicini). Ogni corte ospiterà un vivaio in modo da evitare assembramenti e al tempo stesso creare un itinerario insolito alla scoperta del centro storico della città.

Sono ammessi a partecipare alla mostra mercato di Novi Ligure “Piante a Corte” le aziende del settore del florovivaismo e affini. Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico purché in possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente. È fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale. L’amministrazione comunale concede l’occupazione del suolo pubblico gratuito alle aziende.

Per questa edizione zero, si è scelto il fine settimana che va a coincidere con l’appuntamento di Novantico, il gran mercato del Piccolo Antiquariato che da oltre vent’anni è l’appuntamento mensile imperdibile per appassionati e collezionisti.

Durante le due giornate saranno inoltre organizzati eventi collaterali di approfondimento sul mondo delle piante e fiori.

Per partecipare come azienda del settore del florovivaismo e affini inviare una mail a commercio@comune.noviligure.al.it entro il 15 ottobre 2021. I proprietari di immobili del centro storico con androni e loggiati “coperti” (in modo che la manifestazione possa svolgersi anche in caso di maltempo e che le piante siano protette) possono essere co-protagonisti dell’evento inviando una mail a commercio@comune.noviligure.al.it entro il 15 ottobre, per candidare il proprio spazio.