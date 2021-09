Il Capitano di Fregata Carlo La Bua, proveniente dalla Direzione marittima di Palermo, è il nuovo Comandante della Capitaneria di Porto di Imperia. Quest’oggi si è svolta la cerimonia di avvicendamento del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Imperia, presieduta dal Direttore Marittimo della Liguria, Contrammiraglio Sergio Liardo.

Dopo poco più due anni “esaltanti e totalizzanti lascio soddisfatto ed arricchito di valori umani e professionali questo prestigioso incarico per intraprendere una nuova missione presso l’ufficio Affari giuridici e Servizi d’istituto del Comando Generale delle Capitanerie di Porto a Roma”, queste le parole del Comandante uscente Capitano di Fregata Semeraro. I risultai raggiunti sotto il suo Comando sono stati molteplici nonostante i vincoli imposti dall’emergenza sanitaria mondiale a causa della pandemia da COVID-19, che ha contraddistinto gran parte del suo periodo di comando, “è stato un impegno gravoso: l’emergenza ha delineato scenari nuovi e inattesi. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e le donne della Capitaneria che mi hanno permesso di tenere costantemente, come si suol dire nel nostro ambiente, la barra al centro.” Seguono le dichiarazioni del Comandante La Bua: “Intendo sviluppare la mia azione di comando nel segno della continuità. Poiché in questi pochi giorni di affiancamento al collega Semeraro, mi sono da subito reso conto dell’ambiente sereno ed organizzato di tutto il contesto professionale interno ed esterno”.