Da lunedì 27 settembre parte il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta nella Zona 5 (Ippodromo – Via Manzoni – Via Verdi) di Novi Ligure. I cittadini dovranno, quindi, esporre i nuovi contenitori secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che abbiamo consegnato a domicilio.

IMPORTANTE! Nella settimana dal 27 settembre al 2 ottobre saranno rimossi i contenitori stradali, e da lunedì 4 ottobre saranno ritirati i vecchi contenitori nelle vie già servite dal Porta a Porta (sono da esporre su suolo pubblico, vuoti e possibilmente impilati, la sera di domenica 3 ottobre). Fino a sabato 2 ottobre si avrà, però, ancora la possibilità di esporre i vecchi contenitori così da svuotarli completamente (ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta). Poi, da lunedì 4 ottobre si dovranno esporre solo i contenitori nuovi provvisti di dispositivo elettronico/TAG.

I cittadini che non hanno ancora ricevuto i contenitori possono ritirarli presso la sede di Gestione Ambiente S.p.A. a Novi Ligure in Strada Boscomarengo 43 dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (il servizio di consegna al sabato è previsto dall’11 settembre al 9 ottobre). Oppure, possono chiamare il Numero Verde gratuito 800.085.312 per avere informazioni sulle consegne a domicilio su prenotazione.

INIZIO CONSEGNE NELLA ZONA 4

(Via dei Mille, Viale della Rimembranza, Via Felice Cavallotti, Via Giovanni Amendola, Via Giuseppe Garibaldi, Via Giuseppe Mazzini, Corso Italia)

di NOVI LIGURE

Da lunedì 27 settembre nella Zona 4 (Via dei Mille, Viale della Rimembranza, Via Felice Cavallotti, Via Giovanni Amendola, Via Giuseppe Garibaldi, Via Giuseppe Mazzini, Corso Italia) di Novi Ligure iniziano le consegne a domicilio dei kit di nuovi contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata.

Gli operatori di Gestione Ambiente S.p.A. saranno muniti di tesserino di riconoscimento e consegneranno dalle 8 alle 19.30, sabato compreso.

DA SAPERE:

si dovranno ritirare i contenitori e firmare il modulo di consegna;

si potrà delegare al ritiro dei contenitori un’altra persona, compilando l’apposito modulo (scaricabile dal nostro sito o disponibile presso il nostro sportello a Novi Ligure in via Paolo Giacometti, 22 – piano terra)

dopo un secondo passaggio a vuoto, gli operatori lasceranno nella casella della posta un avviso con un numero di telefono da chiamare per concordare una nuova consegna a domicilio e l’indirizzo delle sedi dove potersi recare personalmente per ritirare il kit;

l’alternativa al ritiro del contenitore dell’umido e/o del vegetale è la compostiera; si potrà farne richiesta in fase di consegna. Il mancato ritiro del contenitore dell’umido permetterà di ricevere uno sconto quando si passerà a Tariffa puntuale (solo per le utenze domestiche);

il contenitore del vegetale sarà fornito solo si vorrà attivare il servizio di raccolta (che sarà a pagamento dal 2021).

La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta verrà comunicata in seguito. Da quel momento, si dovranno esporre i contenitori nuovi provvisti di TAG, seguendo il calendario dei passaggi di raccolta consegnato a domicilio e scaricabile dal nostro sito.

Per qualsiasi informazione, domanda, dubbio potete contattare il Numero Verde gratuito 800.085.312, mandare una mail a: info@gestioneambiente.net, scrivere direttamente sulla pagina Facebook.