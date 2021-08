Sarà Valentina Vannicola un altro dei grandi protagonisti di MonFest 2022 Fotografia, la biennale che vedrà i luoghi della cultura cittadini ospitare alcuni dei più importanti maestri mondiali della fotografia, senza però dimenticare, e valorizzare, le molte eccellenze del territorio.

Come promesso durante la conferenza stampa di presentazione svoltasi a metà luglio, man mano che ci si avvicinerà all’inizio della kermesse saranno svelati gli artisti che comporranno i percorsi espositivi allestiti tra i più suggestivi luoghi della cultura cittadini.

«Dopo la gioia di aver annunciato la presenza delle opere di Gabriele Basilico – hanno sottolineato il vicesindaco Emanuele Capra e l’assessore Gigliola Fracchia –, oggi possiamo dire con orgoglio che il secondo ospite di MonFest 2022 sarà Valentina Vannicola. Un altro prestigioso nome internazionale, quindi, entrerà a far parte della prima edizione di una biennale che saprà sicuramente diventare un prestigioso appuntamento, capace di richiamare a Casale e nel Monferrato non solo gli appassionati di fotografia, ma tutti gli amanti del bello e dell’arte».

Valentina Vannicola, come ha spiegato il direttore artistico del festival, Mariateresa Cerretelli «è una delle principali rappresentanti in Italia della staged photography, la fotografia della “messa in scena”: presenta come reali scene costruite secondo le dinamiche proprie del cinema. Traduce spesso in immagini opere letterarie e racconti che ha messo in scena in tableaux vivants. E, tra le costanti del suo lavoro, emerge l’importanza della relazione con i luoghi e i loro abitanti».

È comunque bene ricordare che i percorsi espositivi saranno sì il fulcro della grande kermesse che si aprirà a inizio 2022, ma non mancheranno anche numerosi eventi collaterali come talks, workshop, letture portfolio, conferenze e una serie di concorsi fotografici.

Tra quest’ultimi, è ancora aperto fino al 31 ottobre quello organizzato dal Comune di Casale Monferrato dal titolo Da Casale al Po alle colline del Monferrato, a cui possono partecipare tutti i fotografi, sia professionisti sia emergenti, senza distinzioni di genere, età e nazionalità.

Per iscriveresi è sufficiente compilare il form presente alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/PremioFoto e poi, sempre entro il 31 ottobre, inviare, utilizzando il servizio di trasferimento file www.wetransfer.com, la fotografia con la quale si vuole concorrere all’indirizzo e-mail premio_foto@comune.casale-monferrato.al.it.

Entro il 30 novembre una giuria di esperti istituita dal Comune valuterà tutte le opere pervenute e ne selezionerà trenta. Queste saranno presentate in una suggestiva mostra che accompagnerà l’avvio del MonFest.