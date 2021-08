Lo avevamo scritto il giorno di ferragosto che probabilmente i treni fra Tortona e Alessandria erano stati bloccati a causa del grande incendio di sterpaglie che si era verificato a Torre Garofoli e adesso la conferma arriva dal bilancio dell’attività svolta dalla Polfer del Piemonte che ogni settimana ci scrive per illustraci l’attività svolta su tutto il territorio regionale ed in particolare in provincia di Alessandria.

Questo il bilancio dell’ultima settimana:

Durante la settimana appena trascorsa sono stati intensificati i servizi di prevenzione e vigilanza per una più incisiva azione di contrasto alla microcriminalità presso alcune stazioni non presidiate dal personale della Polizia Ferroviaria, attività svolta anche in concomitanza con le partenze previste per il Ferragosto, verso le località turistiche sulla costa e montane. con l’impiego di personale nelle ore pomeridiane e serali, anche a bordo treno.

Questi i risultati complessivi dal 9 al 15 agosto 2021 del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta:

6 indagati, 3.954 persone controllate, di cui 645 con precedenti. 224 pattuglie impegnate nelle stazioni e 13 in abiti civili per attività antiborseggio. 53 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 135 convogli presenziati. 17 i servizi lungo linea e 21 di ordine pubblico.

In particolare sul territorio provinciale: ad Alessandria, il giorno di Ferragosto, è stata sospesa la circolazione ferroviaria per due ore a causa di un incendio di sterpaglie divampato nelle vicinanze della linea FS AL-Voghera nei pressi di Torre Garofoli.

Il personale della Polfer si è prodigato in ausilio alle Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco, impegnate sul posto, per il coordinamento dell’intervento sulla linea ferroviaria e l’assistenza ai viaggiatori.