Sergio Castellitto veste i panni di Gabriele D’Annunzio. Il film ha ottenuto 5 candidature ai Nastri d’Argento, In Italia al Box Office

Alla proiezione sarà presente anche la regista del docufilm Enrica VIOLA per intrattenere il pubblico presente con un breve dibattito sull’opera, non privo di aneddoti e curiosità avvenute durante la realizzazione del film.

Da questa sera la rassegna “Cinema sotto le stelle” proporrà al pubblico le pellicole non proiettate a causa della concomitanza con gli Europei di Calcio.