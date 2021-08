La motivazione di un episodio di violenza che lascia a prima vista esterrefatti e perplessi, e di cui non si conosce nulla sulla dinamica, é ancora al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Tortona che hanno avviato una serie di indagini per capire esattamente cosa sia successo; non prima di aver arrestato l’autore del gesto: Alberto G., 50 anni, residente a Viguzzolo, dove si é verificato il fatto.

Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri, l’uomo, avrebbe accoltellato il padre Mario di 80 anni, nell’abitazione in cui risiede la famiglia e per questo motivo é stato arrestato, ma nulla si sa di più, al riguardo.

La dinamica e le circostanze per le quali si é verificato l’episodio non sono chiare, né i Carabinieri hanno emesso un comunicato ufficiale sulla vicenda: si sa solamente che l’episodio é accaduto nel tardo pomeriggio e i militari giunti nella casa della famiglia, hanno arrestato l’uomo e lo hanno rinchiuso presso il carcere di Alessandria, a disposizione dell’autorità Giudiziaria.

Il padre, dal canto suo é stato preso in cura dai soccorritori del 118 che lo hanno caricato sull’ambulanza e trasportato al pronto Soccorso dell’ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto é dato di sapere, non sarebbero gravi.

La vicenda, tuttavia, sembra avvolta dal mistero, in quanto nessuno ha rivelato particolari in merito, né si é riusciti a sapere se l’accoltellamento sia stato causale o intenzionale, se giunto al termine di un litigio o per altre cause.

Nel momento in cui saremo a conoscenza di ulteriori particolari ve ne daremo notizia.