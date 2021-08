Ricerca per:

In caso di brutto tempo l’attività si svolgerà nella manica lunga del castello.

Mercoledì 4 agosto , alle ore 17.00 , presso la sponda del fiume Po (lato Canottieri – zona imbarcadero), ci sarà il secondo appuntamento dal titolo LA SCATOLA MAGICA a cura della guida Anna Maria Bruno , che, attraverso l’indagine tattile, ci accompagnerà alla scoperta di materiali ed elementi naturali, stimolando la capacità di immaginare di quale elemento si tratti e il suo ruolo e “posto” in natura. Kit e materiali vari per le attività saranno forniti a tutti i partecipanti.

I cambiamenti stagionali e i cicli della natura saranno argomento delle proposte che si svolgeranno in parte presso la Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi, in parte presso la sede dell’Ente-Parco o lungo il fiume.

Prosegue l’iniziativa “Il Parco va in biblioteca, la biblioteca va al Parco” , inserita nel progetto Vivere il Po a Casale Monferrato , condotto in partenariato tra l’Ente-Parco e il Comune di Casale Monferrato e cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo.

