​La cultura riparte, e ripartono i concerti del Perosi Festival con nuovi eventi, realizzati da questa estate, sul territorio della Diocesi di Tortona e anche in altre zone d’Italia e all’estero, grazie soprattutto al Direttore artistico del festival, Don Paolo Padrini.

Dopo il successo del concerto al chiostro dell’Annunziata che si é svolto il 29 luglio, il Perosi festival riparte alla grande con ben 7 concerti a Tortona e una serie di atri eventi in giro per l’Italia e per il Mondo, perché la musica del compositore di Tortona verrà eseguita anche a Lima capitale del Perù.

Sette, come annunciato i concerti in programma a Tortona secondo questo calendario.

Domenica 12 settembre alle 17 al chiostro del museo diocesano “Archi all’opera” concerto per quintetto d’archi con musica di Perosi, Rossini. Puccini. Bernstein e altri; mercoledì 15 settembre alle 21 all’abbazia di Rivalta Scrivia “Geni in fuga” concerto dell’ottetto d’archi dell’orchestra giovanile regionale Paganini diretta da Vittorio Marchese; lunedì 20 settembre alle ore 21 all’abazia di Rivalta Scrivia “Quartetto d’archi” dell’orchestra” Roma Tre con Matteo Bevilacqua al pianoforte. In programma il quintetto numero uno e due trii per archi di Lorenzo Perosi.

Si prosegue domenica 3 ottobre alle 18 all’abbazia di Rivalta Scrivia col quartetto d’archi del Teatro Regio di Torino che eseguirà il quintetto numero 34 di Lorenzo Perosi e il quartetto numero due di Borodin, con Stefano Vagnarelli e Marco Polidori ai violini, Alessandro Cipolletta viola, Relja Lukic al violoncello e Andrea Bacchetti al pianoforte.

Martedì 12 ottobre alle 21 all’abbazia di Rivalta Scrivia il concerto “Tra Beethoven a Perosi” con l’Insubria Chamber orchestra diretta da Giorgio Rodolfo Marini e Carlo Levi Minzi al pianoforte; giovedì 14 ottobre alle 21 “Concerto dell’anniversario” con l’orchestra teatro “Carlo Felice” di Genova diretta da Marco Angius che eseguirà la suite Firenze di Lorenzo Perosi (tema variato) e il concerto numero due di Petrassi. I concerti a Tortona (almeno per ora) si concluderanno Mercoledì 27 ottobre alle 21 al Santuario della Madonna della Guardia con “Transitus Animae” di Lorenzo Perosi con Anna Maria Chiuri mezzo soprano e il coro lirico siciliano diretto da Francesco Costa, con Federico Perotti all’organo.

I concerti sono tutti gratuiti ma é necessario prenotarli al sito https://www.lorenzoperosi.net/ dove potrete trovare anche ulteriori dettagli su ogni singolo avvenimento

Come sempre il Perosi Festival la prevede concerti anche fuori zona per valorizzare la figura di Lorenzo Perosi, che sono davvero tanti quest’anno e si terranno il 22 settembre al teatro Palladium di Roma, il 7 ottobre al conservatorio di Milano, il 25 ottobre al Duomo di Monreale, il 14 novembre addirittura a Lima in Perù il 20 e 21 dicembre a Bucarest in Romania.

Tutti i concerti sono trasmessi anche nella nuova piattaforma digitale https://www.vincerotv.com/tv, quindi il festival avrà musica dal vivo e in digitale.

La manifestazione è organizzata con il sostegno della fondazione Cassa di Risparmio di Tortona della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandra della fondazione Cassa di Risparmio di Torino, della provincia di Alessandria, l’istituto pontificio di musica sacra e la fondazione compagnia San Paolo

INFO: 3939403564