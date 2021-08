I militari dell’Arma imperiese hanno proseguito i servizi di controllo del territorio anche nel fine settimana

appena trascorso, definito da “bollino rosso”: per tale ragione non hanno tralasciato la sorveglianza sulla

circolazione stradale, proprio perché un presidio lungo le principali vie ordinarie di attraversamento della

provincia potesse svolgere la doppia funzione di fornire assistenza agli utenti che ne avessero avuto bisogno

e di deterrenza per chi intendesse violare le norme comportamentali del Codice della Strada: fortunatamente,

sono state poche le infrazioni rilevate (17), principalmente per manovre pericolose, intralcio alla circolazione

e utilizzo del cellulare alla guida.

Parallelamente, nell’ambito dell’intera area provinciale, sono stati dispiegati una serie di servizi straordinari

finalizzati a garantire maggior sicurezza nelle zone più frequentate e negli orari ritenuti più “sensibili” ad

iniziare dal tardo pomeriggio del venerdì e fino alle 06.00 di questa mattina.

Una predisposizione rivelatasi particolarmente efficace in tema di armi: i Carabinieri di Sanremo hanno infatti

ricevuto diverse chiamate tramite il 112 NUE in cui veniva segnalata una persona – trasportata a bordo di un

motociclo – che “mostrava” una pistola (rivelatasi poi fedele riproduzione di una semiautomatica) ai passanti

percorrendo l’Aurelia da Sanremo ad Arma di Taggia. I militari hanno quindi intercettato il veicolo: chiarita

la situazione, hanno proceduto sequestrando il simulacro e denunciando l’individuo per procurato allarme.

A Ventimiglia, i Carabinieri hanno denunciato un uomo per minaccia grave, avendo questi rivolto un’arma

verso una terza persona nel corso di una lite. L’evento, segnalato al 112 NUE, ha indotto i militari ad eseguire

una perquisizione domiciliare, nel corso della quale è stata rinvenuta una c,d, “scacciacani” sottoposta a

sequestro unitamente ai 6 colpi a salve che conteneva.

Appare opportuno evidenziare come taluni comportamenti potrebbero innescare – in determinate condizioni

reazioni nella controparte con conseguenze gravissime: basti pensare a chi, vedendosi minacciato da

un’oggetto che riconosce come arma, si senta facoltizzato a difendersi.

Ancora a Sanremo, una persona è stata denunciata per lesioni personali aggravate avendo ferito un giovane

con un coccio di bottiglia nel corso di una discussione degenerata a causa – molto probabilmente – dell’abuso

di alcool: i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione, ricevuta la segnalazione sul

112 NUE, sono intervenuti in pochi minuti impedendo che la situazione si aggravasse ed hanno

accompagnato l’aggressore in caserma mentre personale del 118 trasferiva il ferito al Pronto Soccorso in

“codice giallo”.

A Ventimiglia, i militari hanno denunciato uno straniero il quale – in evidente stato di alterazione alcolica –

ha danneggiato diversi scooter parcheggiati e i dehor di alcuni locali tra Via Hambury e Corso Genova. Gli

accertamenti eseguiti dai Carabinieri una volta condotto l’individuo in caserma hanno permesso di appurare

come questi fosse irregolare sul territorio nazionale, segnalandolo anche per questo motivo.

I Carabinieri sono stati presenti anche in diverse manifestazioni, senza mai tralasciare le realtà più piccole o

decentrate, ma non per questo meno importanti: ad esempio, l’inaugurazione della Expo Valle Arroscia a

Pieve di Teco e i festeggiamenti del S. Patrono di Terzorio, luoghi dove l’Arma, con la Stazione, è unico

riferimento per la popolazione.

Citiamo solo un episodio singolare: a Pieve di Teco, all’alba della Fiera, ai Carabinieri sono state segnalate

alcune persone le quali chiedevano consumazioni alcoliche con una certa insistenza. Il Comandante di

Stazione – intervenuto con i militari in servizio – li ha indotti con bonaria fermezza ad un comportamento più

equilibrato, cosi da godersi la festa e permettere agli altri di fare altrettanto. Nella cornice caratteristica che

offre il borgo, l’episodio richiama alla memoria le figure dei Marescialli Carotenuto e Rocca – perle dalla

filmografia italiana interpretati, rispettivamente, dai compianti Vittorio de Sica e Gigi Proietti – i quali, molto

probabilmente, si sarebbero comportati in modo analogo.