Per qualsiasi informazione, domanda, dubbio potete contattare il Numero Verde gratuito 800.085.312, mandare una mail a: info@gestioneambiente.net, scrivere direttamente sulla pagina Facebook gestioneambientespa.

La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata verrà comunicata in seguito. Da quel momento, si dovranno esporre i contenitori nuovi provvisti di TAG, seguendo il calendario dei passaggi di raccolta consegnato a domicilio e scaricabile dal nostro sito.

Dopo l’avvio, il 9 agosto, del nuovo sistema di raccolta differenziata nella Zona 1 (Città Giardino e San Bernardino), da mercoledì 11 agosto nella Zona 2 (Municipio – Corso Alessandria) di Tortona iniziano le consegne a domicilio (gratuite) dei kit di nuovi contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata.

Nuova raccolta rifiuti a Tortona: inizia la consegna dei cassonetti in corso Alessandria