L’uomo, gravato da precedenti di polizia, è stato identificato e rintracciato grazie alla descrizione accurata della vittima e all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Nell’ambito dell’operazione “Stazioni sicure”, promossa dal Servizio Polizia Ferroviaria a livello nazionale, nella giornata del 24 agosto u.s. gli agenti della Polfer hanno effettuato servizi di vigilanza nelle aree ferroviarie mirati al contrasto delle attività illecite e alla prevenzione di possibili azioni improntate all’illegalità, potenziando i dispositivi di controllo nelle stazioni, a bordo treni e lungo linea.

A seguito di un’attività d’indagine, gli agenti, sempre ad Alessandria, hanno denunciato un 24enne ecuadoriano per molestie nei confronti di una 20enne italiana avvenute nei pressi del piazzale antistante la stazione.

La donna era su un treno regionale sulla tratta Torino- Genova senza biglietto e alla richiesta del capotreno di regolarizzare la propria posizione, ha ripetutamente aggredito con frasi minatorie il personale ferroviario. Giunto il convoglio in stazione, è stata identificata e denunciata dalla Polfer. A causa dell’atteggiamento ostile della donna il convoglio ha maturato 14 minuti di ritardo.

Ad Alessandria, gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno denunciato una 41enne italiana per minaccia e interruzione di pubblico servizio.

