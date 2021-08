Se qualcuno pensava che con la chiusura avvenuta alcuni anno fa del posto della Polizia ferroviaria di Tortona i controlli non si facessero più, ha sbagliato indirizzo.

Nei giorni scorsi gli agenti della Polfer in servizio di vigilanza alla stazione di Tortona, hanno sorpreso un quarantaquattrenne marocchino mentre attraversava i binari. Lo hanno fermato e quindi multato per violazione al Regolamento di Polizia Ferroviaria.

Se e quando pagherà, naturalmente questo non é dato di sapere, ma l’intervento rientra nei controlli settimanali disposti dalla Polizia Ferroviaria piemontese che durante la settimana appena trascorsa sono stati intensificati per una più incisiva azione di contrasto alla microcriminalità presso alcune stazioni non presidiate dal personale della Polizia Ferroviaria, con l’impiego di personale nelle ore pomeridiane e serali, anche a bordo treno.

Questi i risultati complessivi dal 16 al 22 agosto u.s. del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta: 10 indagati, 3.396 persone controllate, di cui 693 con precedenti. 216 pattuglie impegnate nelle stazioni e 11 in abiti civili per attività antiborseggio. 52 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 132 convogli presenziati. 13 i servizi lungo linea e 19 di ordine pubblico.