Un incendio di vaste proporzioni che non si registrava da tempo alla periferia di Tortona si é verificato oggi, domenica 15 agosto, sulla ex statale 10 che collega Tortona ad Alessandria. Le fiamme si sono sprigionate nel pomeriggio, verso le 17 alla frazione Torre Garofoli e mentre scriviamo (tarda serata di domenica) i Vigili del Fuoco di Tortona sono ancora sul posto per controllare che l’incendio sia stato completamente domato o non vi sia brace che durante la notte possa sviluppare altri incendi.

Le fiamme che secondo la prima sommaria ricostruzione, hanno interessato entrambi i lati della carreggiata, hanno costretto la Polizia stradale a bloccare il traffico e chiudere la strada per quasi tre ore.

Il vento purtroppo non ha agevolato le operazioni di spegnimento ma la situazione é apparsa molto più sicura dopo le 19,30 quando la ex statale ha potuto riaprire al traffico.

Sul posto oltre ai pompieri tortonesi e alla Polstrada anche la Protezione Civile e gli addetti dell’ AIB (Ati Incendio Boschivo).

L’incendio, sempre secondo la prima sommaria ricostruzione, ha interessato una vasta area di circa 3 Km. Non abbiamo notizie ufficiali circa il traffico ferroviario fra Tortona e Alessandria, ma é probabile, vista la situazione, che abbia subito rallentamenti.