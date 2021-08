Giovedì 19 Agosto si terrà la Finale del Contest per Emergenti ‘Sotto le Stelle ‘ XXI edizione,il festival

organizzato dalla E D.M. Records .

(Nel sito www.edmrecords.it sono presenti tutte le collaborazioni dell’Executive Manager Mario Greco

chitarrista, fonico, autore e compositore, preside dell’ Accademia Discografica Nazionale di Roma)

Il Contest si divide in quattro categorie:

7/13 ;

14/18 ;

Senior;

Inediti ;

L’ Evento avrà inizio alle ore 20:30 in Calata Cuneo Banchina Aicardi dove si esibiranno i 20 finalisti scelti il

giorno prima dalla Mega semifinale dove si saranno “scontrati” oltre 60 emergenti provenienti da tutta

l’Italia.

Il Presidente di Giuria sarà : Francesco Ciccotti, Discografico/ autore/compositore;

Nella Commissione : Daniele Dal Muto Speaker Radiofonico On Air Format Radiofonico per Nuovi Talenti,

Andrea Deriu del gruppo Basilandia Sardegna;

I Premi: tutti i Finalisti vinceranno la promozione del loro brano nel programma ON AIR in onda su oltre 45

Radio ‘Sotto le Stelle’ Format TV trasmesso su oltre 50 Emittenti Regionali e Nazionali ;

Ospiti del contest ‘Sotto le Stelle’: Greko Socom Cantautore e poliedrico strumentista che vanta Master ed

Accademie con i più grandi nomi del panorama nazionale;

Martina Ornamento vincitrice del Mega Contest Sanremese Sanremo Discovery 2021 premiata dall’ A/R

Sony Columbia Maestro; Roberto Rossi anche Direttore d’orchestra, vincitrice inoltre di un grande Contest

di Luglio.

IFake che vantano migliaia e migliaia di visualizzazioni;

Le cantautrici Alì e Valentina Sloboda

Official Media partener Radio 104.

L’evento sarà presentato da Luca Valentini;

Coreografie del Sotto le Stelle: New Movanimart e Peronal Gym.

Il direttore artistico ringrazia la fattiva e splendida collaborazione del Comune di Imperia