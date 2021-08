Con la Legge di Bilancio 2021 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 l’indennità APE Sociale che consente al lavoratore di ritirarsi in anticipo dal mondo del lavoro. L’APE Sociale può essere richiesta da tutte le categorie di lavoratori dipendenti, da quelli autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. I richiedenti devono aver compiuto 63 anni di età, far valere almeno 30 anni di contributi.

L’APE Sociale spetta ai lavoratori: Disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, oppure per scadenza del termine del contratto a tempo determinato con almeno 18 mesi di lavoro negli ultimi 3 anni; Lavoratori cheassistono da almeno 6 mesi il coniuge, un parente di primo grado convivente con handicap grave; Invalidi civili, con un grado di invalidità accertata pari o superiore al 74%; Lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci, o sei anni negli ultimi sette, attività lavorative cosiddette “gravose”. L’APE Sociale è erogata per 12 mensilità, per un importo massimo di 1.500 euro mensili. I termini per la presentazione delle domande sono: 31 marzo, 15 luglio o 30 novembre.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04