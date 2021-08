Sabato 4 settembre a Garlasco in provincia di Pavia verrà inaugurata la pista ciclabile Garlasco-Bozzola, che l’amministrazione comunale di quel comune ha voluto intitolare a Luigi Malabrocca, il campione di ciclismo nato a Tortona il 22 giugno 1920 divenuto famoso per aver indossato per due anni consecutivi, nel 1946 e nel 1947, la maglia nera al Giro d’Italia.

Alle ore 11 verrà tagliato il nastro in via Bozzola e poi tutti i partecipanti alla manifestazione percorreranno la pista ciclabile a ritmo molto lento al grido di #siamotuttimalabrocca. Durante il tragitto ci saranno due punti di degustazione a cura della Pro loco di Garlasco, della Pro Loco di Bozzola e della Pizzeria Marechiaro. Prima del termine della manifestazione, previsto per il primo pomeriggio, Roberto Lauciello presenterà la sua Graphic Novel “Malabrocca. Un uomo solo… al fondo” edita nel 2019 dalla casa editrice ReNoir Comics.

La partecipazione all’evento sarà gratuita e la FIAB Tortona sezione Malabrocca sarà presente con una delegazione e invita tutti i cittadini tortonesi ad unirsi al gruppo che, partendo da Tortona alle 9.30, raggiungerà Garlasco in macchina con la propria bici al seguito.

Chi non fosse attrezzato a trasportare la propria bicicletta è previsto un servizio di trasporto tramite carrello attrezzato.

Per informazioni e adesioni (che dovranno pervenire entro mercoledì 1 settembre) contattare la FIAB Tortona sezione Malabrocca via WhatsApp al numero 3355425026 oppure scrivendo una mail a fiabtortona@gmail.com.