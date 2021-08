L’allarme é arrivato questa sera, lunedì 9 agosto, da alcuni lettori che ci hanno segalato la numerosa (e fastidiosa) presenza di centinaia e centinaia di cimici ed in particolare di una specie: la cimice dell’olmo.

“Ce n’é un’invasione – ci segnalano i lettori – entrano in casa e si posano addosso. E’ necessaria una disinfestazione.”

Chi ci ha scritto ci ha inviato altresì le immagini che vedete in alto, ed effettivamente sembra veramente la cimice dell’olmo, un insetto di piccole dimensioni (6-7 mm di colore nero con disegno rosso).

Anche se é presente in Italia da oltre cento anni la sua diffusione è una problematica recente (circa 15 anni) e non sono ancora state individuate procedure di lotta efficaci.

La lotta risulta particolarmente difficile perché la cimice trascorre un periodo limitato del suo ciclo vitale sugli alberi, rispetto al tempo che invece trascorre nelle abitazioni.

Inoltre, in ambiente urbano la realizzazione di interventi di disinfestazione è particolarmente difficile, sia perché la normativa nazionale sull’uso di antiparassitari in ambiente urbano è divenuta molto stringente sulle possibilità d’intervento, sia per il rischio oggettivo di provocare seri problemi di salute ai cittadini allergici con irrorazioni di prodotti in chioma, anche se di tipo biologico.

Tuttavia vista la segnalazione giunta in redazione (che ci auguriamo domani venga fatta anche in municipio) attesta che ce ne sono davvero troppi e qualcosa si dovrà pur fare.