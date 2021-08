Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Assunta dal 2 agosto, ha una figlia di 24 anni e precedentemente ha gestito una caffetteria in viale Kennedy.

In servizio la prima donna del cantiere di Diano Marina di EGEA Ambiente