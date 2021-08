Per onorare la memoria del grande compositore romano Ennio Morricone, a un anno dalla sua dipartita, non poteva esserci scelta migliore per l’assegnazione del Premio Città di Diano Marina, annuale riconoscimento per uno dei protagonisti dell’Estate Musicale Dianese Festival. In chiusura di una magica serata, ospitata a Villa Scarsella, davanti al pubblico delle grandi occasioni (nonostante le varie restrizioni dettate dalle ultime norme sanitarie), è stato il vicesindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, accompagnato dalla consigliera Veronica Brunazzi, a consegnare il premio per l’eccezionale carriera a Susanna Rigacci, fenomenale artista che dal 2001 è la voce ufficiale di Morricone nel mondo.

I calorosi applausi degli spettatori sono andati anche all’ensemble Le Muse, all’altra voce solista Angelica Depaoli e al Maestro Andrea Albertini che ha magistralmente presentato e diretto la memorabile serata.

Grandi emozioni, sia per i brani eseguiti dagli artisti sul palco (spettacolo arricchito dalla proiezione di spezzoni dei grandi film di cui le musiche di Morricone hanno fatto da colonna sonora) che per i racconti e le curiosità che la Rigacci, durante la tradizionale intervista al premiato, ha svelato a riguardo della sua carriera e delle esperienze al fianco dello straordinario compositore.

Susanna Rigacci è la new entry dell’albo d’oro del Premio, assegnato negli scorsi anni a Renata Scotto (2020), Liliana Cosi (2019), Amarilli Nizza (2018), John Osborn (2017), Alfonso Antoniozzi e Bruno Praticò (2016), Roberto Servile (2015), Fabio Armiliato (2014), Katia Ricciarelli (2013) e Mariella Devia (2012).

Quello di ieri sera era il secondo spettacolo del cartellone del 10° Emd Festival. I prossimi due, altrettanto attesissimi, appuntamenti della rassegna apprezzata anche per la trasversalità dei generi artistici, sono in programma, sempre nel parco all’aperto di Villa Scarsella, mercoledì 11 agosto con il concerto “La vita imprevedibile delle canzoni” che vedrà protagonisti Antonella Ruggiero e Andrea Bacchetti, quindi sabato 21 agosto con lo show del comico romagnolo Paolo Cevoli.

Il programma completo dell’Emd Festival è disponibile sul sito www.musicagolfodianese.it.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita presso l’ufficio di via Cavour 30 a Diano Marina, tutte le mattine (domenica esclusa) dalle 9.30 alle 12.30. Tel. 338.1118108. E-mail: info@musicagolfodianese.it.

L’Emd Festival è organizzato dalle associazioni Ritorno all’opera e Amici della musica del Golfo Dianese, con il supporto del Comune di Diano Marina e il patrocinio di Regione Liguria, Prefettura e Provincia di Imperia.