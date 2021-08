Ricerca per:

Appuntamento in Banchina Aicardi domani, 19 agosto, alle 20:45.

L’Assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo: “Un appuntamento all’insegna del talento e della voglia di mettersi in gioco, sul palco artisti conosciuti e talenti emergenti, realizzato con la fattiva collaborazione del Consigliere Paolo Ornamento, che ringrazio. Abbiamo portato a Imperia un nuovo, grande, concerto a colorare questa estate 2021”.

Sul palco grandi ospiti come Greko, cantautore e compositore polistrumentista, Martina Ornamento, cantante e pianista vincitrice di Sanremo Discovery 2021, i Fake e le cantautrici Alì e Valentina Sloboda. Un’ottima occasione per tutti i finalisti presenti sul palco di Imperia, “Sotto le Stelle” diventerà anche un grosso format tv trasmesso su oltre 50 emittenti regionali e nazionali.

Si terrà domani sera, giovedì 19 agosto, la grande finale del contest per emergenti “Sotto le Stelle”, il palcoscenico musicale che dà voce ai nuovi talenti, giunto alla XXI edizione. Lo storico festival, organizzato da EDM Records, vedrà i 20 finalisti contendersi il titolo di vincitore nella splendida cornice di Calata Cuneo.

Imperia, domani sera la finale del contest musicale “Sotto le Stelle”, appuntamento alle 20:45 in Banchina Aicardi