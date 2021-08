Era al volante di un’auto senza revisione e senza copertura assicurativa.

Fermata da una pattuglia della Polizia Locale di Valenza, la conducente, una 54enne residente in città, si è potuto appurare che viaggiava pure con la patente di guida scaduta. Gli agenti le hanno inflitto sanzioni previste dal Codice della Strada per più di 3000 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo.

La contestazione delle infrazioni, avvenuta in via Veneto, è stata resa possibile grazie ai controlli incrociati tra i varchi all’ingresso della città ed i passaggi più frequenti sul territorio comunale delle vetture senza assicurazione o revisione. Si tratta di un’attività che si avvale sia degli strumenti di controllo del territorio, sia del lavoro svolto in remoto dal personale della Centrale Operativa, coordinato dal Comandante Gianluigi Talento dietro impulso del Sindaco Maurizio Oddone.

Tale attività rientra ormai in un normale servizio di controllo a tutela della sicurezza della circolazione stradale.

