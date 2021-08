Agosto e di notizie non ne conosco. Purtroppo é così: é il mese dove succede poco o nulla, perché quasi tutti sono in ferie e allora un povero giornalista alla ricerca di notizie da inserire in uno dei pochi giornali che da quando ha iniziato le pubblicazioni dieci anni fa, non ha mai chiuso neppure un giorno, né a Natale né a Capodanno, cosa fa?

Risposta semplice: controlla i siti dei vari Comuni della zona e durante questa ricerca abbiamo notato che il Sindaco di Garbagna, Fabio Semino, di 52 anni, in carica dal 27 maggio 2014, ha pubblicato la busta paga dell’indennità che percepisce come primo cittadino: 550 euro lorde al mese che nette fanno 423,50 euro.

Questo é quanto lo Stato gli riconosce non solo per il lavoro di Sindaco, ma anche come primo responsabile della sicurezza e della salute di tutti gli abitanti di Garbagna.