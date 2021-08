Ieri pomeriggio , una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Ovada è intervenuta nel comune di Casaleggio Boiro località Laghi della Lavagnina, per soccorso a persona infortunata.

La persona, caduta in un dirupo, è risultata deceduta in base a constatazione medica. La squadra in

oggetto sta provvedendo al recupero della salma con tecniche SAF (speleo alpino fluviale), supportata da volontari civili, per il trasporto in luogo raggiungibile da un mezzo motorizzato.

Sul posto eliambulanza 118,volontari civili e forze dell’ordine per l’espletamento dei provvedimenti di competenza.