Poco meno, invece l’incendio che si é verificato sempre sulla stessa statale ma un po’ più distante domato in poco più di un’ora dai pompieri tortonesi.

Il primo a breve distanza dall’ex Mercatone Zeta, verso Torre Garofoli dove avevano preso fuoco dei ceppi di alberi, probabilmente collegato all’incendio del 15 agosto. Le fiamme sono state spente in circa un’ ora e mezza.

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, ieri pomeriggio, mercoledì 18 agosto, per due diversi incendi di sterpaglie che si sono verificati alla periferia della città, entrambi sulla ex stata 211 .

Due incendi spenti dai Vigili del Fuoco di Tortona, per fortuna senza troppi danni