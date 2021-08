Dopo la breve pausa di ferragosto, l’ Accademia Musicale San Matteo diretta da Daniela Menditto (nella foto) organizza due piacevoli e interessanti eventi da non perdere.

Il primo é in programma Giovedi’ 2 settembre alle ore 21 con il concerto “MUSICA NEL CHIOSTRO” che vedrà protagonisti gli allievi e i docenti di musica moderna e Omar Muratore, in arte Yonada, con la sua band di cosmonauti, nel bellissimo e suggestivo chiostro di San Matteo in via Emilia 291. La serata si svolgerà in collaborazione con Lugano Bakery & Cafe’.



Il secondo appuntamento invece é per Venerdì 10 settembre alle ore 21,15 con “NOTE DI FINE ESTATE” , nel cortile dell’ Annunziata, con il patrocinio del Comune di Tortona, nell’ ambito della rassegna E… STATE D’ ISTANTI, che vedrà protagonisti gli allievi, piccoli e grandi, e i docenti di musica classica e di canto dell’Accademia San Matteo.



Dopo il successo e il sold out del concerto del 24 giugno” Musica sotto le stelle”, ci saranno altri ospiti e sorprese.

In queste occasioni verranno anche presentati i corsi del nuovo anno accademico 2021- 2022.

L’ ingresso agli spettacoli è gratuito, i posti sono limitati e le prenotazioni obbligatorie al 334 8018125 oppure estroarmonicoassociazione@gmail.com