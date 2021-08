Ricerca per:

Vi inviati https://www.loscarpone.cai.it/22-bambini-montagna-cai-tortona/ e ringraziamo il Cai di Tortona e tutti gli educatori per aver dato a questi ragazzi un’esperienza che difficilmente dimenticheranno.

Una vera e propria avventura e un’esperienza inedita per il Cai di Tortona che si cimentava in questa iniziativa.

Un’attività encomiabile quella svolta dal Cai di Tortona, con grande pazienza e dedizione degli istruttori e grande passione per questi piccoli che hanno dimostrato di amare la montagna.

22 bambini in montagna con il Cai Tortona sul giornale nazionale “Lo scarpone”