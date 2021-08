Riprende a pieno ritmo “Estate d’Istanti” la rassegna degli appuntamenti serali organizzata dal Comune di Tortona nel cortile del chiostro dell’Annunziata in via Montemerlo.

Due gli appuntamenti in programma domani e mercoledì

Martedì 24 agosto 2021 – ore 21.00 sarà presente Paolo Crepet. Psichiatra, sociologo, saggista e opinionista italiano terrà una lectio magistralis a partire dal suo libro “OLTRE LA TEMPESTA”. Un incontro per analizzare le conseguenze psicologiche che la pandemia porterà con sé, analizzando come il periodo che stiamo vivendo influenzerà il nostro futuro e l’impatto che avrà sulla nostra sfera individuale e sociale, soffermandosi in particolare sulla situazione psicologica delle famiglie: dagli effetti della didattica a distanza a quelli generati dallo smart working.

“Gli adulti non esistono” è il titolo dello spettacolo/concerto che porteranno in scena Enrica Tesio e Mauro “Mao” Gurlino Mercoledì 25 agosto 2021 alle ore 21.00.

Due amici, due genitori, due vicini di casa, un uomo e una donna alla soglia dei quarant’anni, si interrogano su una fase della vita che il mondo chiama maturità̀ e che invece si è rivelata essere una nuova adolescenza: una quarantolescenza.

Un progetto divertente, caratterizzato da poesia e ironia con rime lievi e prose fluide per esprimere le luci e le ombre di una vita che si ingarbuglia veloce e si scioglie troppo lentamente, che chiede cura e spesso ne riserva poca, che ha molte richieste e poche risposte. Un canzoniere illustrato che parla d’amore con la giusta quantità di sarcasmo per non risultare stucchevole e la giusta quantità di ironia per non scivolare nella banalità.

Dedicato alle donne e a tutti quelli che non ce la fanno, e poi invece sì, ma che fatica…

Info : 0131.864.297 Ufficio Manifestazioni – Comune di Tortona – www.vivitortona.it