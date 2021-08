Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Domani sarà l’ultimo giorno in quanto domenica é sempre stato possibile parcheggiare gratis.

Da lunedì 9 a sabato 21 agosto, come già negli anni passati, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la società ICA gestore del servizio, ha disposto la sospensione del pagamento dei parcheggi, negli stalli di colore blu a raso nelle piazze e strade della città, consentendo quindi ai cittadini di usufruirne gratuitamente durante le settimane centrali del mese.

Domani ultimo giorno per parcheggiare gratis in centro a Tortona