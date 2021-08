Presentata questa mattina la lista Vivere Diano, candidata alle Elezioni amministrative di Diano Marina del 3-4 ottobre a sostegno di Cristiano Za Garibaldi Sindaco. “Ho selezionato la squadra che ritengo più forte – ha dichiarato Cristiano Za Garibaldi prima di presentare i singoli candidati – cercando di bilanciare le competenze professionali e quelle in campo amministrativo. Penso ci siano i presupposti per avere soddisfazioni importanti e dare un grande contributo amministrativo alla città. L’età media dei candidati della lista Vivere Diano è di 47 anni. Tutti i candidati sono animati da un profondo amore per Diano Marina e motivati da una forte speranza di miglioramento. Voglio ringraziarli per aver accettato la candidatura e insieme a loro voglio ringraziare anche tutti coloro che non sono entrati a far parte della lista Vivere Diano, pur avendo partecipato ai moltissimi incontri preliminari e preparatori. Avrei voluto inserirli tutti, ma ho dovuto selezionare i candidati anche in base alle esperienze professionali e alle competenze, in modo da avere una squadra eterogenea e completa al mio fianco”.

Lista dei Candidati-Dario Attardo-Francesco Bregolin-Veronica Brunazzi-Davide Carpano-Alessandro Clemenzi-Barbara Feltrin-Gianluca Gramondo-Bruno Manitta-Sabrina Messico-Ennio Pelazza-Luca Spandre-Valentina Zeccola

Presentazione dei candidati:

DARIO ATTARDO, 41 anni, titolare di una profumeria in centro a Diano Marina. Nato e cresciuto a Diano Marina da genitori commercianti, è anche titolare di una licenza come venditore ambulante di profumi. Sposato con Irene Valente, titolare di un negozio di abbigliamento per bambini in centro, è papà di Matteo e Tommaso. Ama lo sport all’aria aperta e gli animali e gli piace trascorrere il suo tempo libero con la famiglia. Ha deciso di candidarsi appoggiando Cristiano Za Garibaldi perché ne apprezza l’impegno dimostrato come amministratore in questi anni, perché ama Diano Marina e vorrebbe dare il suo contributo all’amministrazione per migliorare ancor più il suo paese, con un particolare occhio di riguardo per il commercio e per il turismo.

FRANCESCO BREGOLIN, 42 anni, consulente ambientale. Coordinatore per Fratelli d’Italia nel Golfo Dianese. Papà di Aurora, 13 anni, è un grande appassionato di musica, da De André ai Metallica passando per Marracash, ha un passato da dj e vocalist (in locali imperiesi e dianesi, come il Pop 2000) e lo sport è sempre al centro della sua vita con particolare predilezione per il mare e le onde dianesi ma anche per il calcio: è direttore generale della Golfo Dianese 1923. Inoltre è istruttore federale stand up paddle. Grande sostenitore del lavoro di squadra e dell’importanza della disponibilità nei confronti degli altri, gli viene spesso riconosciuta una naturale predisposizione all’ascolto. Si candida al fianco di Cristiano Za Garibaldi perché crede di avere importanti competenze da mettere a disposizione della sua Città per la quale ha già ricoperto la carica di assessore, consigliere e Presidente del Consiglio Comunale.

VERONICA BRUNAZZI, 32 anni, titolare di erboristeria. Nata e cresciuta a Diano Marina, è sposata con Alberto ed è mamma di Dante. È consigliere comunale uscente con delega a sport, anagrafe, informatizzazione e politiche giovanili e presidente della Commissione toponomastica. Appassionata di sport, giocava a pallavolo e oggi si diletta con beach volley e camminate. È una persona solare e dolce ma molto tenace, a cui piace affrontare le sfide che la vita le mette davanti puntando dritta ai suoi obiettivi. È una persona sensibile, amante della natura e degli animali. Dedica le sue giornate al lavoro, che ama e svolge con passione e dedizione, e alla famiglia, con la quale condivide sia la quotidianità che le nuove esperienze e soprattutto i viaggi. In questi 5 anni di amministrazione ha lavorato molto anche per la città che ama e a cui vuole continuare a dedicare il suo tempo e il suo impegno.

DAVIDE CARPANO, 49 anni, avvocato civilista, è nato e cresciuto a Diano Marina ed è figlio di commercianti dianesi. Si è laureato con ottimi voti all’Università di Genova ed esercita la professione legale a Imperia. Riveste la carica di consigliere comunale a Diano Marina dal 2011. Sportivo, alterna lo sci ad alte quote con l’attività subacquea a basse profondità ed è grande appassionato di padel con ottimi risultati. Per anni ha praticato mountain bike – organizzando la nota competizione ciclistica Lucus Bormani – e ciclismo da strada, attività che ha abbandonato da qualche anno per dedicarsi a Pietro e Maria – 12 e 9 anni di pura serenità e spensieratezza – che riempiono le sue giornate e quelle di Simona.

ALESSANDRO CLEMENZI, 56 anni, geometra. Nato e cresciuto a Imperia, vive a Diano Marina dal 1985 e non si considera più un “gibertalino”, in quanto ha imparato ad apprezzare la particolare bellezza di Diano Marina. Professionalmente parlando è cresciuto nel settore Lavori pubblici dei Comuni di Bordighera, Taggia e Diano Marina per circa 20 anni, scegliendo poi di svolgere la libera professione. Oggi è membro del Consiglio di disciplina in sede al collegio provinciale geometri. Ha un figlio, due splendidi nipotini e una passione per le colline dianese, che gli consentono di trascorrere il tempo libero all’aria aperta, facendo passeggiate a piedi e in bicicletta. Si candida con Cristiano Za Garibaldi perché ritiene di poter contribuire a un serio progetto di crescita e a un miglioramento della città soprattutto dal punto di vista della qualità della quotidianità urbana.

BARBARA FELTRIN, 49 anni, avvocato titolare di studio legale. Vive a Diano Marina, dove negli ultimi cinque anni ha ricoperto la carica di assessore con delega all’ambiente, al demanio, al commercio e trasporti e agli affari legali. È una persona determinata, volenterosa, disponibile e si impegna con passione e serietà in tutte le attività che le vengono assegnate. Ha un grande senso civico ed etico e nonostante un carattere apparentemente riservato, nel giusto contesto si rivela socievole e di compagnia. Le piace viaggiare per fare nuove esperienze e arricchire le sue conoscenze ma anche trascorrere il tempo libero insieme alla famiglia, agli amici e al cane. È una sportiva per dedizione, pratica corsa, sci, trekking, ciclismo su strada e immersioni subacquee. Ama la natura, il mare e il territorio dianese, che le piace vivere in tutte le sue caratteristiche. Ha svolto con passione l’incarico di assessore sforzandosi di imparare e di avere sempre come unico obiettivo il bene di Diano Marina, finalità per la quale ha deciso di candidarsi con Cristiano Za Garibladi mettendo a disposizione la sua professionalità, la sua esperienza e il suo impegno.

GIANLUCA GRAMONDO, 38 anni, educatore socio psico pedagogico. Nato e cresciuto a Diano Marina, è impegnato da anni come volontario in diverse associazioni che organizzano manifestazioni culturali e folkloristiche. Lo appassionano lo sci e la fotografia e quest’ultima lo porta spesso a immortalare Diano e le sue frazioni, lasciandosi affascinare dal mare e dalla collina verdeggiante ricca di ulivi, vigne e di storie da raccontare. Si interessa da sempre di politica locale e nazionale, approfondendo i suoi studi in diritto parlamentare con esperienze a Roma e a Bruxelles, presso il Parlamento italiano e quello europeo.

BRUNO MANITTA, 70 anni, pensionato. Consigliere uscente con deleghe a rapporti con le frazioni e agricoltura, ha ricoperto le cariche di assessore e consigliere dal 2001 al 2021. Nato e cresciuto nella Diano Marina degli anni ’70, già titolare di stabilimento balneare, oggi si dedica soprattutto al suo orto e alle sue olive. In passato è stato anche autista di autobus Gran Turismo e di mezzi pesanti autoarticolati. Per 26 anni è stato collaboratore amministrativo presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale di Imperia.

SABRINA MESSICO, 46 anni, sposata e mamma di 2 figli. Dopo la laurea in Scienze della Formazione, si dedica alla collaborazione professionale presso vari Enti di formazione professionale e Centri per l’impiego della Provincia di Imperia. Dal 2009 conduce col marito Danilo Pissarello la Torrefazione Caffè il Chicco, occupandosi della gestione contabile, del punto vendita e del bar Chicco d’arancio siti in corso Roma a Diano Marina. È socia del bar Bacan di Imperia dal 2018. Appassionata e praticante sportiva, ama la lettura, la sana alimentazione e la buona cucina. Si impegna con particolare dedizione alla collaborazione con gli altri commercianti dianesi per la realizzazione di eventi e manifestazioni e si candida con Cristiano per supportarlo nell’amministrazione cittadina grazie all’esperienza maturata negli ambiti di sua competenza e di suo interesse.

ENNIO PELAZZA, 69 anni, consigliere uscente con deleghe a servizi sociali, cultura, istruzione, asilo nido, università e sanità. Nato a Diano Marina, è Presidente del Consiglio Comunale della città. Membro del Direttivo Federsanità Anci Liguria, è laureato in Medicina veterinaria e fa parte del Dipartimento di prevenzione dell’Asl1 Imperiese come Direttore della Struttura Complessa Sanità Animale.

LUCA SPANDRE, 53 anni piemontese di nascita, si trasferisce in giovane età a Diano Marina. Diplomato in Lingue, gestisce con la famiglia un albergo in zona Sant’Anna. Giocatore di calcio fin da piccolo, da 14 anni è presidente della Golfo Dianese 1923. Da 18 anni sposato con Giada Risso, Operatrice Socio Sanitaria a Diano Marina, ha due figlie adolescenti Gaia 14 e Giulia 11 anni, un cane Zoe e un gatto Grisù. Ama viaggiare con la famiglia e apprezza il buon cibo.

VALENTINA ZECCOLA, 22 anni, diplomata in Relazioni internazionali per il Marketing e laureanda in Giurisprudenza, ramo in cui sta ultimando il suo percorso di studi con grande interesse soprattutto per l’ambito penale e criminale. È impegnata nel sociale come volontaria presso la Croce Rossa di Diano Marina e lavora nel settore turistico durante la stagione estiva. Appassionata di viaggi e sport, ama gli animali e i motori. Si candida con Cristiano per poter contribuire allo sviluppo di Diano Marina, soprattutto nel campo delle politiche giovanili.