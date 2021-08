Da lunedì 9 agosto parte il nuovo sistema di raccolta differenziata nella Zona 1 (Città Giardino e San Bernardino) a Tortona. I cittadini dovranno, quindi, esporre i nuovi contenitori secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che hanno ricevuto a domicilio e scaricabile anche dal sito www.gestioneambiente.net.

IMPORTANTE! Nella settimana 9 al 14 agosto Gestione Ambiente S.p.A. rimuoverà i contenitori stradali e dal 16 al 21 agosto ritirerà i vecchi contenitori nelle vie già servite dalla raccolta domiciliare (sono da esporre davanti a casa, vuoti e possibilmente impilati, la sera di domenica 15 agosto). Nella settimana dal 9 al 14 agosto i cittadini avranno, però, ancora la possibilità di esporre i vecchi contenitori così da svuotarli completamente (ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta). Poi, da lunedì 16 agosto si dovranno esporre solo i contenitori nuovi provvisti di dispositivo elettronico/TAG.

DA SAPERE. Se non avete ancora ricevuto i contenitori, potete ritirarli al magazzino di Gestione Ambiente in via Postumia (Area Artigianale Coinart) presso il Centro di raccolta dalle ore 8.30 alle ore 19.00 dal lunedì al sabato. Oppure, potete chiamare il Numero Verde per avere informazioni sulle consegne a domicilio su prenotazione.



A seguire, si consegneranno i kit dei nuovi contenitori e del materiale informativo nelle altre zone di Tortona, secondo la suddivisione territoriale e la programmazione previste. Nell’ordine: