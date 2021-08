Si avvicina a grandi passi la Finale del Contest Nazionale per Emergenti “Imperia Sotto le Stelle” prodotto dalla storica EDM Records diretta dall’ Executive Manager Mario Greco creator di numerosi Festival/Rassegne/Meeting ed iniziative a carattere musicale di alto spessore come il Meeting Odegitria che nel 2018 vide addirittura la presenza della Rockstar Piero Pelù, del Mega Festival Talent Contest TV, dell’Accademia Discografica Nazionale di Roma, di Sanremo Discovery_la grande Vetrina Promozionale Discografica Nazionale RadioTelevisiva che si tiene in Sanremo durante la settimana del Festival, del Format Radiofonico On Air_Palco virtuale radiofonico trasmesso su oltre 50 Radio e di tante altre “idee pensate” per i giovani Emergenti e non solo.

La Mega Finale del Concorso si terrà giovedì 19 Agosto ad Imperia in Calata Cuneo/Banchina Aicardi a partire dalle ore 20:45 e vedrà la presenza di circa 20 Finalisti scelti il giorno prima su 60 Semifinalisti selezionati dalla giuria presieduta dal Produttore/Compositore/Autore Francesco Ciccotti, dallo Speaker del Format Radio On Air Daniele Dal Muto e da Andrea Deriu arrangiatore del gruppo Basilandia_Sardegna.

Il Contest è suddiviso in quattro categorie: 7/13_14/18_Senior_Inediti e si prefigge di “dare voce” a talenti emergenti spesso impossibilitati ad esprimersi per mancanza di spazi e strutture adeguate.

Previsti premi appetitosi in quanto tutti i Finalisti vinceranno la promozione del loro brano nel programma ON AIR

Sotto le Stelle ricordiamo sarà inoltre un grosso Format TV trasmesso su oltre 50 Emittenti Regionali e Nazionali

Nutrita la “sezione ospiti”: Greko poliedrico autore/compositore/polistrumentista che vanta Master e Accademie di alto livello con i più grandi nomi del panorama nazionale come Piero Pelù, Cheryl Porter, Grazia di Michele Luca Pitteri etc,

Martina Ornamento pianista/cantante vincitrice del Mega Contest Sanremese Sanremo Discovery 2021 scelta dal direttore Sony Columbia Maestro Roberto Rossi,

I Fake gruppo che mira in alto e vanta migliaia e migliaia di visualizzazioni oltre alle cantautrici Alì Pugliese DOC e la Russa Valentina Sloboda.

Official Media partner l’emittente regionale ligure Radio 104 L’evento sarà presentato da Luca Valentini

Ben due scuole di danza cureranno le coreografie del Sotto le Stelle, la New Movanimart e la Personal Gym

Il direttore artistico ringrazia il Comune di Imperia, amministrazione veloce, fattiva ed operativa che ha sostenuto fortemente l’Evento giunto alla XXI Edizione