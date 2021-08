Ricerca per:

Per quanto riguarda le attività commerciali in sede fissa, presenti lungo le vie del centro città, sarà consentito di allestire davanti alle vetrine dei negozi l’esposizione dei propri articoli senza arrecare intralcio alla circolazione di mezzi e persone.

La fiera si svolgerà nel rispetto, quindi delle linee guida per la prevenzione del contagio da Covid-19 e delle normative in vigore alla data di svolgimento della stessa.

Il prossimo 18 e 19 settembre 2021 si terrà la ventiduesima edizione della fiera “Gagliaudo tra i mercanti”. La decisione è stata assunta dall’Amministrazione Comunale in accordo con le Associazioni di Categoria e degli Organizzatori della fiera in considerazione degli ultimi provvedimenti e chiarimenti assunti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.