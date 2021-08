Due settimane di pausa nelle settimane centrali di agosto ma poi ricomincia col botto così com’era iniziata. Ci riferiamo ovviamente a “Estate d’Istanti” il cartellone delle manifestazioni estive organizzate dal Comune di Tortona col supporto di diverse associazioni locali nella stupenda location del cortile dell’ex convento dell’Annunziata, in pieno centro storico.

Quasi tutte le serate hanno registrato il tutto esaurito con molte persone che avrebbero voluto essere presenti ma purtroppo causa delle norme anti covid é stato necessario fissare un limite di posti per garantire il giusto distanziamento.

Fra una settimana si ricomincia ma é già possibile effettuate fin d’ora le prenotazione per le prossime serate. Questo il programma:

Domenica 22 agosto alle ore 20.30 il Chiostro dell’Annunziata ospiterà il FAI (Fondo Ambiente Italiano) – Gruppo Giovani della delegazione Tortonese, a cui l’A.C. ha concesso il Patrocinio, che propone una serata con apericena e Musica LIVE.

La musica è quella de ARTOMUDE QUARTET (Stefano Deagatone, Francesco Murelli, Alessandro Toselli, Luigi Aristi), l’Apericena è a base di agnolotti e prodotti del territorio a cura de L’Agnolotto e Terre Derthona.

Un’occasione imperdibile per vedere il Cortile dell’Annunziata in una nuova veste, quella di ristorante a cielo aperto, e ascoltare dell’ottima musica eseguita dal vivo da un gruppo tutto Tortonese. Il menù comprenderà prelibatezze locali: agnolotti, salumi, formaggi accompagnati da un buon calice di vino.

Per info e prenotazioni obbligatorie: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/artomude-quartet-apericena-con-agnolotti-e-musica-live-13393/

La settimana proseguirà con due appuntamenti di ATTRAVERSO Festival.

Martedì 24 agosto 2021 – ore 21.00 sarà presente Paolo Crepet. Psichiatra, sociologo, saggista e opinionista italiano terrà una lectio magistralis a partire dal suo libro “OLTRE LA TEMPESTA”. Un incontro per analizzare le conseguenze psicologiche che la pandemia porterà con sé, analizzando come il periodo che stiamo vivendo influenzerà il nostro futuro e l’impatto che avrà sulla nostra sfera individuale e sociale, soffermandosi in particolare sulla situazione psicologica delle famiglie: dagli effetti della didattica a distanza a quelli generati dallo smart working.

“Gli adulti non esistono” è il titolo dello spettacolo/concerto che porteranno in scena Enrica Tesio e Mauro “Mao” Gurlino Mercoledì 25 agosto 2021 alle ore 21.00.

Due amici, due genitori, due vicini di casa, un uomo e una donna alla soglia dei quarant’anni, si interrogano su una fase della vita che il mondo chiama maturità̀ e che invece si è rivelata essere una nuova adolescenza: una quarantolescenza.

Un progetto divertente, caratterizzato da poesia e ironia con rime lievi e prose fluide per esprimere le luci e le ombre di una vita che si ingarbuglia veloce e si scioglie troppo lentamente, che chiede cura e spesso ne riserva poca, che ha molte richieste e poche risposte. Un canzoniere illustrato che parla d’amore con la giusta quantità di sarcasmo per non risultare stucchevole e la giusta quantità di ironia per non scivolare nella banalità.

Dedicato alle donne e a tutti quelli che non ce la fanno, e poi invece sì, ma che fatica…

Info : 0131.864.297 Ufficio Manifestazioni – Comune di Tortona – www.vivitortona.itIndietro