Ieri intorno alle 16, è scoppiato, probabilmente per autocombustione, un incendio nello stabilimento ARAL, nell’area di stoccaggio dei rifiuti ingombranti ( mobili, giocattoli ecc..)

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Alessandria, insieme ai tecnici dell’ARPA per effettuare i rilievi del caso, in particolare per quanto riguarda i fumi generati dall’incendio. Anche la Polizia Municipale ha raggiunto il luogo dell’incendio. Vista la potenziale pericolosità dell’incendio sono interventi in supporto anche i pompieri di Tortona.

La situazione è sempre stata sotto controllo. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio in serata e hanno continuato ad irrorare il cumulo per tutta la notte. Per quanto concerne i fumi ARPA in un primo momento aveva consigliato in via precauzionale gli abitanti delle frazioni di Spinetta Marengo e Litta Parodi di tenere chiuse le finestre. A tale scopo era stata allertata la Polizia Municipale per informare la popolazione. Ora fatti primi rilievi ARPA comunica che non sono presenti concentrazioni rilevanti di sostanze nocive o pericolose per la popolazione. E’ dunque possibile per gli abitati riaprire le finestre.