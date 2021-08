Ultima sera ieri per il Rovere Jazz Festival a San Bartolomeo al Mare. I Night Dreamers, quartetto torinese che dal 2017 è la resident band di Nessun Dorma, programma tv in onda su Rai 5, hanno concluso un’edizione estremamente interessante dal punto di vista artistico, cui hanno partecipato anche Flavio Boltro con Electric Trio e Monica Fabbrini Quintet.

Il pubblico – nonostante le restrizioni anti-Covid e la novità del Green Pass obbligatorio – è sempre affluito con largo anticipo, per godersi lo spettacolo del Jazz sul Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, un angolo di Liguria, tra i più suggestivi, tra percorsi musicali e spiritualità. La serata di ieri è stata introdotta dalla presentazione a cura di Maurilio Giordana del libro “Around me … jazz” (Aracne Editrice, prefazione di Giuseppe Conte) di Umberto Germinale, che non ha mancato di suscitare curiosità tra i presenti.