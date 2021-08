Ricerca per:

In caso di forte maltempo l’escursione sarà annullata. Nell’area non sono ammessi i cani.

L’evento, adatto a persone dai 6 anni in su, è a numero chiuso.

L’appuntamento con la natura è per sabato 28 agosto , alle ore 20.30 , all’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio (AL).

L’escursione notturna – patrocinata dall’Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e dal Comune di Isola Sant’Antonio – sarà anche occasione per presentare gli interventi condotti nell’area a sostegno di questi animali e l’attività di monitoraggio condotta in collaborazione con l’ Associazione Chirosphera , che si dedica allo studio dei chirotteri anche all’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio (AL).

Spesso visti come porta sfortuna, i pipistrelli sono in realtà animali straordinari, da rispettare e proteggere.