Una bella iniziativa del gruppo FAI Giovani di Tortona, che,come avrebbero detto nel settecento, debutta in società e neanche in un contesto troppo diverso di allora tra cibo e danza.

Domenica 22 agosto alle 20.30 sulle note degli Artomude Quartet si terrà una cena nel cortile dell’Annunziata di Tortona. Il Ristorante Montecarlo e l’Agnolotto proporranno due menù creati appositamente per la serata e adatti a tutti, da chi vuole stare leggero a chi vuole rimpinzarsi come un agnolotto: il Summer Time con gustosissimi agnolotti fritti e allo stufato serviti con un ottimo calice di vino e l’Autumn Leaves, un menù completo con antipasto, primi e dolce.

Salame, agnolotti e pesche di Volpedo per sentirsi parte delle Terre Derthona al 100%. L’ idea è nata dalla necessità di proporre un’ alternativa diversa al concerto in tempo di pandemia.

Dunque provare per credere! L’ unica cosa da fare è prenotare sul sito faiprenotazioni.fondoambiente.it e poi non resta altro che godersi la serata accompagnati da un buon calice di vino e da dell’ ottima musica, in una veste del tutto nuova del Cortile dell’Annunziata, cuore pulsante della città di Tortona.

Per accedere al concerto e partecipare all’apericena sarà necessario esibire all’entrata un documento d’identità e il Green Pass.

Chi non ha il Green Pass potà effettuare il tampone presso la Farmacia Zerba in via Emilia 228 a Tortona grazie a una convenzione con prezzo calmierato, Sabato 21 Agosto 2021 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

Dopo la prenotazione, riceverete una e-mail di conferma, che dovrete presentare in Farmacia per poter fare il tampone. Gli organizzatori consigliano di stamparla o salvarla sul cellulare.